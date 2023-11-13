Дальнобойщики на границе Украины и Польши попали в очередь на 10 дней

Люблинская таможня: украинские дальнобойщики ждут выезда из Польши по 10 дней

Украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. Об этом сообщила Люблинская таможня, пишет РИА Новости.

Сообщается, что выезда из страны через КПП в Дорохуске ожидают около 1300 грузовиков. Как рассказал представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь, за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, а въехали пять.

Отмечается, что при стандартных условиях время ожидания на границе составило бы 59 часов.

Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.