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17:14, 6 ноября 2023Мир

Польские перевозчики начали блокаду трех переходов на границе с Украиной

Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили.

Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. В недавних пор отношения двух стран осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго в отношении украинского зерна.

Ранее украинские власти попросили Польшу не допустить закрытия границы из-за протестов польских перевозчиков. Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что перекрытие границы нанесет ущерб самим польским предпринимателям.

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      Алан Босиков
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