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23:23, 31 октября 2023Бывший СССР

Украина попросила Польшу не допустить закрытия границы

Украина направила в МИД Польши ноту с просьбой не допустить закрытия границы

Фото: Roman Baluk / Stringer / Reuters

Украина обратилась к Польше с просьбой не допустить блокировку границы между странами протестующими польскими перевозчиками. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч в разговоре с агентством «Укринформ».

Посольство страны направило ноту в польский МИД, попросив принять меры. «Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы», — заявил Зварыч.

По его словам, перекрытие границы митингующими навредит имиджу Польши, а также местным предпринимателям, которые планируют принять участие в реализации проектов на территории Украины.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил угрозу закрытия границы с Польшей с 3 ноября до конца года. Он сообщил, что Киев получил от Варшавы соответствующее предупреждение.

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      Марина Совина
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