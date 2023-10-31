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16:45, 31 октября 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили угрозу закрытия границы с Польшей

Представитель ГПС Украины Демченко подтвердил угрозу закрытия границы с Польшей

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина получила от Польши предупреждение об угрозе закрытия границы между странами с 3 ноября до конца года. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы (ГПС) Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, представители Киева и Варшавы провели встречу, на которой польская сторона подтвердила проведение забастовки, которая продлится как минимум до конца 2023 года.

«Будут ее осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках», — сказал Демченко.

Ранее ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» сообщила, что границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года. «Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины», — говорится в сообщении.

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      Алевтина Запольская
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