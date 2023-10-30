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15:27, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об угрозе закрытия границы с Польшей

«Укравтопром» заявил об угрозе закрытия границы Украины с Польшей до конца года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года. Об угрозе закрытия границы заявила ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что польские перевозчики намерены устроить забастовку на границе 3 ноября. «Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины», — говорится в публикации «Укравтопром».

По информации ассоциации, польские перевозчики будут бастовать два месяца. Участники акции согласовали с местными властями первую забастовку в районе пункта пропуска Корчева. Причиной забастовки названа чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза (ЕС).

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения.

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      Кристина Есикова
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