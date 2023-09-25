В Польше выразили готовность отказаться от дружбы с Украиной

Канцелярия президента Польши: прекрасно обойдемся без дружбы с Украиной

Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RFM FM.

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала», — сказал он.

Пшидач также отметил, что Украина должна понимать, что не могут допустить раскола, потому что «от этого выигрывает только третий игрок в лице Москвы».

Ранее Польша отказалась от поставок оружия Украине на фоне конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.