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18:33, 22 сентября 2023Мир

Польша отказалась поставлять оружие Украине

Премьер Польши Моравецкий объявил о прекращении поставок оружия Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша отказывается от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале агентства отмечается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий мотивировал соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, «чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе».

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава не согласится на дальнейшую евроинтеграцию Украины, если Киев не примет польское эмбарго на зерно в качестве уступки ради вступления в Евросоюз.

По данным газеты Politico, правящая партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) из-за ссоры с Украиной рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами. Опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой среди польского населения, однако перемены в отношениях Варшавы и Киева могут негативно сказаться на их позиции.

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    Виктория Кондратьева
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