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08:51, 22 сентября 2023Мир

Стали известны проблемы Польши из-за ссоры с Украиной

Politico: правящая партия Польши рискует лишиться поддержки из-за ссоры с Киевом

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

Правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами из-за ссоры с Украиной. Об этом сообщает Politico.

По данным газеты, опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой: около трех четвертей поляков желают принять беженцев. «Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить», — указал Яцек Кухарчик, глава Института по связям с общественностью, аналитического центра в Варшаве.

Также отмечается, что конфликт Варшавы и Киева из-за блокировки поставок зерна подрывает главную внешнеполитическую победу нынешнего польского правительства после многих лет ожесточенных конфликтов с Европейским Союзом (ЕС) и другими ключевыми союзниками по поводу верховенства закона, свободы СМИ и отступления от демократических стандартов. Как указывает Politico, именно решительная поддержка Украины изменила мнение в Брюсселе и Вашингтоне.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша отказывается передавать Киеву свое новое оружие, купленное для обороны. «Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно», — подчеркнул политик.

Дуда отметил, что первым выступит против передачи новых типов вооружений, таких как Abrams, Patriot или HIMARS, приобретенных в США и Южной Корее.

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    Виктория Кондратьева
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