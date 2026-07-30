Раскидавший по крышам отрезанные головы семейной пары получил срок

Отрезавшему головы семейной пары уроженцу Калининграда дали 18 лет колонии

В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили жителя Калининграда, совершившего жестокое преступление в отношении пары местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Как установил суд, осужденный снимал комнату у хозяйки квартиры и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и арендодателей произошла размолвка, вылившаяся в конфликт, быстро переросший в драку.

В ходе короткого боя осужденный сначала вонзил нож в женщину, а затем забил бросившегося на ее защиту мужчину металлической шваброй. Желая заместил следы, он расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный полностью признал вину.

