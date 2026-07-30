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Силовые структуры
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20:30, 30 июля 2026 (обновлено: 20:35, 30 июля 2026)Силовые структуры

Раскидавший по крышам отрезанные головы семейной пары получил срок

Отрезавшему головы семейной пары уроженцу Калининграда дали 18 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили жителя Калининграда, совершившего жестокое преступление в отношении пары местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Как установил суд, осужденный снимал комнату у хозяйки квартиры и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и арендодателей произошла размолвка, вылившаяся в конфликт, быстро переросший в драку.

В ходе короткого боя осужденный сначала вонзил нож в женщину, а затем забил бросившегося на ее защиту мужчину металлической шваброй. Желая заместил следы, он расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный полностью признал вину.

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