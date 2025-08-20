Двух россиян обезглавили в российском регионе

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, обезглавившего двух человек

В Нижнем Новгороде задержали 41-летнего уроженца Калининграда, который обезглавил двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в августе обвиняемый поссорился в квартире с знакомыми мужчиной и женщиной и набросился на них с ножом. Сначала он нанес им удары в шею, а после обезглавил. Чтобы скрыть следы преступления, напавший вынес тела из жилища и спрятал их в гараже, а сам скрылся.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали мужчину, застрелившего жену.

