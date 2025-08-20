Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 20 августа 2025Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по супруге из-за ее желания уйти

В Челябинской области задержали мужчину, застрелившего жену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Миассе Челябинской области задержали 45-летнего мужчину за стрельбу по супруге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Предварительно установлено, что вечером 18 августа между супругами произошла ссора, во время которой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил 35-летней жене в грудную клетку. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения.

Как стало известно «КП», конфликт произошел из-за того, что женщина захотела разойтись и сказала об этом мужу.

Ранее сообщалось, что в Кемерово мужчину обвинили в двойной расправе над женщинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    Назван важнейший вопрос в организации встречи Путина и Зеленского

    Россияне массово устремились в одну страну Ближнего Востока

    НАТО подтвердило поддержку Украины без конкретных решений

    Женщина похудела на 127 килограммов без операций ради детей

    Россиянин открыл стрельбу по супруге из-за ее желания уйти

    Москвичей призвали тепло одеваться в конце лета

    Россиянин уснул и сжег восемь квартир

    В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости