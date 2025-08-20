Россиянин открыл стрельбу по супруге из-за ее желания уйти

В Челябинской области задержали мужчину, застрелившего жену

В Миассе Челябинской области задержали 45-летнего мужчину за стрельбу по супруге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Предварительно установлено, что вечером 18 августа между супругами произошла ссора, во время которой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил 35-летней жене в грудную клетку. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения.

Как стало известно «КП», конфликт произошел из-за того, что женщина захотела разойтись и сказала об этом мужу.

