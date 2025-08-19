Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 19 августа 2025Силовые структуры

Россиянина обвинили в двойной расправе над женщинами

В Кемерово мужчину обвинили в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком Кузбасса»

В Кемерово местного жителя обвинили в двойной расправе над женщинами и в покушении на жизнь третьей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Мужчина арестован.

По версии следствия, преступление произошло 18 августа в доме его соседки, расположенном на Воронежской улице. В тот момент у нее в гостях была его сестра и еще одна женщина. В какой-то момент фигурант поссорился с ними. Он схватил кухонный нож и нанес удар в грудь сначала своей сестре, а потом ранил соседку и третью гостью. В результате ранения сестра осужденного не выжила. Соседка была госпитализирована, но спасти ее врачи тоже не смогли. Третья пострадавшая также госпитализирована. Врачи диагностировали у нее тяжелое состояние.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье росгвардейцы задержали 36-летнего неадекватного мужчину, накинувшегося с ножом на детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    Дочь Пескова показала фото в бикини

    Раскрыта причина пленения русского путешественника «Талибаном»

    Российский депутат докопался до столба

    Школьники сорвали российский флаг и попали на видео

    Известный российский блогер задержан за финансирование запрещенной организации

    Акула перекусила доску серфера и едва не погубила его

    Россиянина обвинили в двойной расправе над женщинами

    Российский бизнес попросил не лишать его триллиона рублей

    В России захотели изъять автомобильные номера двух серий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости