Россиянина обвинили в двойной расправе над женщинами

В Кемерово мужчину обвинили в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей

В Кемерово местного жителя обвинили в двойной расправе над женщинами и в покушении на жизнь третьей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Мужчина арестован.

По версии следствия, преступление произошло 18 августа в доме его соседки, расположенном на Воронежской улице. В тот момент у нее в гостях была его сестра и еще одна женщина. В какой-то момент фигурант поссорился с ними. Он схватил кухонный нож и нанес удар в грудь сначала своей сестре, а потом ранил соседку и третью гостью. В результате ранения сестра осужденного не выжила. Соседка была госпитализирована, но спасти ее врачи тоже не смогли. Третья пострадавшая также госпитализирована. Врачи диагностировали у нее тяжелое состояние.

