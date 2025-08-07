Неадекватный россиянин накинулся с ножом на детей

В Подмосковье мужчина кидался на подростков с ножом

В Подмосковье росгвардейцы задержали 36-летнего неадекватного мужчину, накинувшегося с ножом на детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, местный житель в Солнечногорске нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам. К росгвардейцам подошел взволнованный гражданин и рассказал о происходящем.

Сотрудники задержали пьяного мужчину и передали полиции.

Ранее Московский областной суд продлил арест пасынку российского рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко по делу о двойной расправе над родственниками.