Неадекватный россиянин накинулся с ножом на детей

В Подмосковье росгвардейцы задержали 36-летнего неадекватного мужчину, накинувшегося с ножом на детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Росгвардии по Московской области.
По данным ведомства, местный житель в Солнечногорске нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам. К росгвардейцам подошел взволнованный гражданин и рассказал о происходящем.
Сотрудники задержали пьяного мужчину и передали полиции.
Ранее Московский областной суд продлил арест пасынку российского рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко по делу о двойной расправе над родственниками.