Пасынка российского рок-музыканта оставили по стражей

В Москве суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве

Московский областной суд продлил арест пасынку российского рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко по делу о двойной расправе над родственниками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ткаченко будет находиться в СИЗО до 1 января. Обжаловать постановление суда он не собирается, так как не видит смысла.

Сейчас мужчина ждет экспертизы в психиатрической клинике в Севастополе, в заседании суда он принимал участие по видеосвязи.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего потерпевшего имелись множественные колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

39-летний Ткаченко дал признательные показания. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом.

