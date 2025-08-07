Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:57, 7 августа 2025Силовые структуры

Пасынка российского рок-музыканта оставили по стражей

В Москве суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский областной суд продлил арест пасынку российского рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко по делу о двойной расправе над родственниками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ткаченко будет находиться в СИЗО до 1 января. Обжаловать постановление суда он не собирается, так как не видит смысла.

Сейчас мужчина ждет экспертизы в психиатрической клинике в Севастополе, в заседании суда он принимал участие по видеосвязи.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего потерпевшего имелись множественные колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

39-летний Ткаченко дал признательные показания. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Apple частично перенесет производство iPhone в США

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Ушаков рассказал об изменении позиции России по Украине в преддверии встречи с Трампом

    Кремль заявил о приемлемом предложении от США

    Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

    В стрипсах Rostic's обнаружили сальмонеллу

    Россияне вдвое сильнее задолжали по ипотеке

    Мерц обсудил с Зеленским визит Уиткоффа в Москву

    Мировые СМИ отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости