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17:09, 19 октября 2023Силовые структуры

Пасынка Стаса Намина обвинили в двойной расправе

СКР предъявил пасынку Стаса Намина Роману Микояну обвинение в двойном убийстве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Московской области Следственный комитет (СК) предъявил обвинение приемному сыну основателя «Парка Горького» Стаса Намина Роману Микояну в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

39-летний москвич дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом. Его обвиняемый вызвонил и попросил приехать, а в доме напал на него. Полицию Микоян вызвал сам.

Ранее сообщалось, что тела сына и тещи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина обнаружили со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

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    Илона Палей
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