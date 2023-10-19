Пасынка Стаса Намина обвинили в двойной расправе

СКР предъявил пасынку Стаса Намина Роману Микояну обвинение в двойном убийстве

В Московской области Следственный комитет (СК) предъявил обвинение приемному сыну основателя «Парка Горького» Стаса Намина Роману Микояну в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

39-летний москвич дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом. Его обвиняемый вызвонил и попросил приехать, а в доме напал на него. Полицию Микоян вызвал сам.

Ранее сообщалось, что тела сына и тещи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина обнаружили со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.