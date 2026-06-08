В России назвали цель атак ВСУ на топливную инфраструктуру

Депутат Толмачев: Атаки Киева — истеричные попытки посеять панику в российском тылу

Киев теряет контроль над территориями и предпринимает истерические попытки посеять панику в российском тылу, атакуя объекты транспортной и топливной инфраструктуры, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Своим мнением он поделился в интервью «Ленте.ру».

«Их цель — пожар не только настоящий, но и информационный. Однако с Жирновском не вышло: возгорание оперативно потушено, жертв и пострадавших нет», — сказал парламентарий.

По его словам, Киев таким образом пытается спровоцировать панику на фоне того, как российская армия освобождает Харьковскую и Сумскую области.

Толмачев подчеркнул, что «лекарство от террористических атак Киева одно — продолжать борьбу с неонацистами, и Вооруженные силы России активно его применяют».

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по важной станции перекачки нефти, расположенной в Жирновске Волгоградской области. Подробности сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, обломки украинских дронов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы. Вследствие этого вспыхнул пожар.

