Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по важной станций перекачки нефти, расположенной в Жирновске Волгоградской области. Подробности сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, обломки украинских дронов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы (ЛПДС). Вследствие этого вспыхнул пожар.
«Возгорание (…) было оперативно потушено. Пострадавших нет», — уточнил Бочаров.
ЛПДС «Жирновск» называется ключевым объектом магистрального транспорта нефти. Она обеспечивает перекачку топлива по нефтепроводу «Жирновск — Волгоград».
За ночь над Россией сбили более 300 дронов
В ночь на 8 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 310 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Массированная атака ВСУ длилась в течение 12 часов — с 20:00 7 июня до 08:00 текущего дня. При ударах ВСУ использовали сотни дронов самолетного типа.
В списке атакованных регионов оказались Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Орловская, Тульская, Липецкая, Калужская и Рязанская области. Кроме того, были нанесены удары по Крыму, Московской области и Краснодарскому краю. Большая часть дронов ВСУ были сбита над акваториями Черного и Азовского морей.
В ходе атаки ВСУ загорелся перевалочный комплекс в портовом городе
В ходе украинских ударов в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс. О последствиях атаки ВСУ на территории портового города рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Было отмечено, что для ликвидации пожара на место прибыли 130 пожарных, были использованы около 40 единиц техники. Никто не пострадал.
Нет информации о том, с чем именно работал атакованный перевалочный комплекс, однако в самом городе есть действующий пункт перевалки нефти «Шесхарис». Он является одним из крупнейших пунктов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге страны. Именно занимается поставкой топлива на заводы Краснодарского края.