Украина ударила по России сотнями беспилотников. Загорелась одна из ключевых станций перекачки нефти в Волгоградской области

ВСУ атаковали ключевую станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по важной станций перекачки нефти, расположенной в Жирновске Волгоградской области. Подробности сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, обломки украинских дронов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы (ЛПДС). Вследствие этого вспыхнул пожар.

«Возгорание (…) было оперативно потушено. Пострадавших нет», — уточнил Бочаров.

ЛПДС «Жирновск» называется ключевым объектом магистрального транспорта нефти. Она обеспечивает перекачку топлива по нефтепроводу «Жирновск — Волгоград».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За ночь над Россией сбили более 300 дронов

В ночь на 8 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 310 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Массированная атака ВСУ длилась в течение 12 часов — с 20:00 7 июня до 08:00 текущего дня. При ударах ВСУ использовали сотни дронов самолетного типа.

В списке атакованных регионов оказались Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Орловская, Тульская, Липецкая, Калужская и Рязанская области. Кроме того, были нанесены удары по Крыму, Московской области и Краснодарскому краю. Большая часть дронов ВСУ были сбита над акваториями Черного и Азовского морей.

В ходе атаки ВСУ загорелся перевалочный комплекс в портовом городе

В ходе украинских ударов в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс. О последствиях атаки ВСУ на территории портового города рассказали в оперштабе Краснодарского края.

Было отмечено, что для ликвидации пожара на место прибыли 130 пожарных, были использованы около 40 единиц техники. Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Нет информации о том, с чем именно работал атакованный перевалочный комплекс, однако в самом городе есть действующий пункт перевалки нефти «Шесхарис». Он является одним из крупнейших пунктов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге страны. Именно занимается поставкой топлива на заводы Краснодарского края.