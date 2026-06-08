Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 8 июня 2026Россия

Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти

ВСУ атаковали станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Как рассказал чиновник, обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы, возник пожар. «Возгорание (...) было оперативно потушено. Пострадавших нет», — приводится его заявление в канале администрации региона.

Как отмечает издание V1.ru, станция является одним из ключевых объектов магистрального транспорта нефти.

Ранее сообщалось, в Крыму дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Один из пострадавших не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти

    Иран пригрозил США ответом за попытку изъять активы

    Россиянам указали на неочевидную причину вздутия живота

    В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

    Стали известны предварительные итоги выборов в Армении

    Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в СВО

    Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею

    Мужчина пережил клиническую смерть и увидел в загробном мире людей из будущего

    Крупный российский производитель одежды решил избавиться от фабрик

    Рудковская прокомментировала переход сына в сборную Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok