Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти

ВСУ атаковали станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Как рассказал чиновник, обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы, возник пожар. «Возгорание (...) было оперативно потушено. Пострадавших нет», — приводится его заявление в канале администрации региона.

Как отмечает издание V1.ru, станция является одним из ключевых объектов магистрального транспорта нефти.

Ранее сообщалось, в Крыму дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Один из пострадавших не выжил.