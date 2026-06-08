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08:24, 8 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 310 беспилотников ВСУ над регионами России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 310 беспилотников над регионами России. Детали массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Российские территории подвергались массированной дроновой атаке в течение 12 часов — с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Для ударов ВСУ применили сотни беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Налетам подверглись территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, а также Московского региона и Республики Крым. Кроме того, дроны ВСУ уничтожались над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти в Волгоградской области. Кроме того, в Крыму дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь — один из пострадавших не выжил.

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