Перевалочный комплекс загорелся в российском портовом городе после атаки ВСУ

В Новороссийске после атаки БПЛА ВСУ загорелся перевалочный комплекс

В Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся перевалочный комплекс. О происшествии на территории российского портового города сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Власти рассказали, что для ликвидации возгорания привлекли 130 пожарных и почти 40 единиц техники. «Пострадавших нет», — добавили в оперштабе.

Перевалкой каких грузов занимался комплекс, не уточняется. Известно, что в городе действует крупный пункт перевалки нефти «Шесхарис».

Ранее сегодня, 8 июня, сообщалось, что Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти.