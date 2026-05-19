Губернатор Евраев: Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Ярославлю. Вследствие атаки было принято решение перекрыть движение транспорта в сторону Москвы, сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев.

Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Кроме того, глава региона призвал местных жителей изменить маршрут своих поездок, если он пролегал через Москву, и в целом воздержаться от посещений российской столицы.

В ходе атаки ВСУ загорелся промышленный объект

В ходе атаки ВСУ беспилотниками загорелся один из объектов промышленности. Об этом заявил глава региона Михаил Евраев.

Чиновник заметил, что большая часть отправленных ВСУ дронов была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО), однако по одному из предприятий все же «произошло попадание». При этом губернатор не уточнил, что именно ударило по заводу — сам беспилотник или его разлетевшиеся обломки.

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — уточнил Евраев.

В аэропорту Ярославля ввели ограничения

На фоне массированного удара ВСУ по городу в аэропорту Туношна ввели временные ограничения. Об этом сообщили на официальном канале Росавиации в Telegram.

В ведомстве уточнили, что ограничения введены как на прием, так и на выпуск воздушных судов. Было подчеркнуто, что данные меры «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

За последние дни и другие российские аэропорты сталкивались с последствиями атак украинских войск. Так, несколько дней назад в Шереметьево сообщили об обнаружении множества обломков вражеских БПЛА. Руководство аэропорта подчеркнуло, что обломки находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов, однако призвали пассажиров и персонал соблюдать осторожность.