Влияние визита Трампа в Китай на украинский конфликт объяснили

Политолог Дмитрий Суслов: Трамп не изменил позицию Китая по Украине

Президент США Дональд Трамп не смог изменить позицию Китая по конфликту на Украине, поэтому его визит в Пекин вряд ли повлияет на украинское урегулирование. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Китай не будет усиливать давление на Россию ради перемирия и завершения войны на невыгодных нам условиях», — подчеркнул он.

По словам политолога, китайское руководство не будет ограничивать закупки российской нефти и применять другие меры экономического давления. Китай заинтересован в завершении украинского конфликта на условиях России и обеспечении безопасности своего партнера, резюмировал эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов отказался считать визит Трампа в Китай полностью провальным. По его мнению, президент США смог добиться того, на что рассчитывал, хотя и пошел на уступки.