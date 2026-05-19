Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:12, 19 мая 2026Из жизни

Мужчина выиграл в лотерею 43 миллиона рублей благодаря собственной доброте

Житель США вернул чужой лотерейный билет и выиграл 43 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Южная Каролина, США, разбогател благодаря собственной доброте. Об этом пишет People.

Мужчина рассказал, что однажды по пути в магазин нашел на автозаправке лотерейный билет. Билет на 500 долларов (36,5 тысячи рублей) был выигрышным. Мужчина отнес его управляющему магазина, и он вернул билет владельцу.

«Владелец был так благодарен за возвращение билета, что я понял, что выиграю в лотерею после этого. Я просто знал это», — рассказал он. Интуиция не подвела американца, и через два месяца он выиграл 586 тысяч долларов (43 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«Мне повезло в жизни, и я могу использовать этот приз, чтобы помочь некоторым людям, — сказал он. — И, возможно, моя история вдохновит других поступать правильно».

Ранее сообщалось, что житель штата Айдахо, США, выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Ему повезло в розыгрыше в 18-й раз в жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Москвич поймал снимавшего под платьем у его жены пассажира метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok