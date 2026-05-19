Мужчина выиграл в лотерею 43 миллиона рублей благодаря собственной доброте

Житель США вернул чужой лотерейный билет и выиграл 43 миллиона рублей

Житель штата Южная Каролина, США, разбогател благодаря собственной доброте. Об этом пишет People.

Мужчина рассказал, что однажды по пути в магазин нашел на автозаправке лотерейный билет. Билет на 500 долларов (36,5 тысячи рублей) был выигрышным. Мужчина отнес его управляющему магазина, и он вернул билет владельцу.

«Владелец был так благодарен за возвращение билета, что я понял, что выиграю в лотерею после этого. Я просто знал это», — рассказал он. Интуиция не подвела американца, и через два месяца он выиграл 586 тысяч долларов (43 миллиона рублей).

«Мне повезло в жизни, и я могу использовать этот приз, чтобы помочь некоторым людям, — сказал он. — И, возможно, моя история вдохновит других поступать правильно».

Ранее сообщалось, что житель штата Айдахо, США, выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Ему повезло в розыгрыше в 18-й раз в жизни.

