12:44, 18 мая 2026

Мужчина выиграл в лотерею 18 раз

Житель США стал победителем лотереи в 18-й раз
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Житель штата Айдахо, США, выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Как пишет People, ему повезло в розыгрыше в 18-й раз в жизни.

Призы мужчины варьировались от тысячи до 200 тысяч долларов (от 73 тысяч до 14,6 миллиона рублей по текущему курсу). В 1997 году ему удалось выиграть машину.

Счастливчик признался, что во всех лотереях участвует с женой. По его словам, это стало приятной частью их совместной жизни. Когда организаторы лотереи спросили секрет его везения, он ответил: «Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной».

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею дважды за день и получил более 300 тысяч долларов. Счастливчик заявил, что потратит свалившиеся на него деньги на погашение кредита родителей на машину, купит новый автомобиль себе, а остальное положит на сберегательный счет.

