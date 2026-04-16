Мужчина выиграл в лотерею дважды за день и получил 22,6 миллиона рублей

Житель американского штата Огайо выиграл в лотерею дважды за день и получил более 300 тысяч долларов (22,6 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Мужчина из города Акрон рассказал устроителям национальной лотереи, что его счастливый день начался с покупки билета за 50 центов (37,7 рубля). По нему он выиграл 250 долларов (около 19 тысяч рублей). Позже мужчина зашел в другой магазин и купил несколько билетов розыгрыша Wild Cash Tripler. Четвертый из них принес ему 300 тысяч долларов.

Счастливчик заявил, что потратит свалившиеся на него деньги на погашение кредита родителей на машину, купит новый автомобиль себе, а остальное положит на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что в Париже участник благотворительной лотереи выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро (89 миллионов рублей). Лотерейный билет обошелся ему в 100 евро (примерно 8,9 тысячи рублей).

