18:22, 15 апреля 2026

Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

В Париже мужчина купил билет благотворительной лотереи и выиграл картину Пикассо
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kate Green / Getty Images

В Париже участник благотворительной лотереи выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро (89 миллионов рублей), купив билет за 100 евро (примерно 8,9 тысячи рублей). Об этом сообщает Associated Press.

58-летний Ари Ходара, который называет себя любителем искусства, приобрел лотерейный билет случайно: он узнал о розыгрыше в ресторане, где обедал. Через несколько дней организаторы позвонили ему и сообщили, что он стал обладателем работы «Голова женщины» — портрета музы и партнера художника Доры Маар, написанного гуашью на бумаге в 1941 году.

Организаторы лотереи разыграли работу Пикассо, чтобы собрать средства на исследования болезни Альцгеймера. Тираж принес благотворителям 12 миллионов евро (примерно 1,1 миллиарда рублей): из них миллион ушел галерее-владельцу, остальные деньги направят в медицинский фонд.

«Сначала я расскажу новости жене, она еще не вернулась с работы. А картину, наверное, оставлю себе», — рассказал журналистам Ходара. За время существования лотереи «Один Пикассо за 100 евро» это третий подобный розыгрыш: в 2013 году мужчина из США выиграл «Человека в шляпе», а в 2020-м итальянский бухгалтер получил «Натюрморт». Всего было продано 120 тысяч билетов.

Материалы по теме:
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках напали на частный музей в итальянской провинции Парма. Злоумышленники украли работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.

