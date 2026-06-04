ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 4 июня 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на двухнедельное отсутствие воды

Amur Mash: Жители Хабаровска на полмесяца остались без воды из-за аварий
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Жители Хабаровска на две недели остались без воды. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, в трех районах города после майских праздников из-за коммунальных аварий на сетях вода местами пропала полностью, а где-то осталась лишь холодная. При этом конкретные сроки восстановления нигде не упоминаются. В местной Единой дежурно-диспетчерской службе журналистам рассказали, что прорывов на теплосетях в Хабаровске так много, что подача идет без нормальной циркуляции. Представитель ЕДДС добавил, что специалисты ведут ремонтные работы в авральном режиме.

Ранее в июне стало известно, что жители СНТ под Челябинском на месяц остались без электричества и воды из-за аварии с грузовиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший и раненые. Что известно об ударе?

    В России начали разработку льготы на покупку машин для многодетных

    ФСБ нашла у черного копателя склад винтовок и пистолет-пулемет

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости

    Силуанов высказался о налогах

    Выявлены повышающие риск головной боли погодные факторы

    Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала

    На ПМЭФ представили прототип седана SENAT 1000

    В МИД России рассказали о работе США с Зеленским

    Российский пилот попытался установить рекорд и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok