Жители российского города пожаловались на двухнедельное отсутствие воды

Amur Mash: Жители Хабаровска на полмесяца остались без воды из-за аварий

Жители Хабаровска на две недели остались без воды. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, в трех районах города после майских праздников из-за коммунальных аварий на сетях вода местами пропала полностью, а где-то осталась лишь холодная. При этом конкретные сроки восстановления нигде не упоминаются. В местной Единой дежурно-диспетчерской службе журналистам рассказали, что прорывов на теплосетях в Хабаровске так много, что подача идет без нормальной циркуляции. Представитель ЕДДС добавил, что специалисты ведут ремонтные работы в авральном режиме.

Ранее в июне стало известно, что жители СНТ под Челябинском на месяц остались без электричества и воды из-за аварии с грузовиком.