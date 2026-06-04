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Силовые структуры
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11:01, 4 июня 2026Силовые структуры

Чемпиону Олимпиады вынесли пожизненный приговор в России

Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана Муртазалиева осудили пожизненно за убийство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Алибеков / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному наказанию бывшего руководителя Пенсионного фонда Дагестана и чемпиона Олимпиады в Сиднее Сагида Муртазалиева, признав его виновным в организации расправы над замначальника отдела центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкетом Куджаевым и покушении на заместителя главы администрации Кизляра Василия Наумочкина, а также в финансировании незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор был вынесен заочно, так как подсудимый находится в международном розыске. Он проживает, по некоторым данным, в ОАЭ. Суд лишил его государственной награды — Ордена Почета.

Суд установил, что с начала 2009 года Муртазалиев, занимавший на тот момент пост главы администрации Кизлярского района, предоставил боевикам 2,7 миллиона рублей для их преступной деятельности.

В июле 2010 года он уже исполнял обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Дагестан и решил избавиться от Куджаева и Наумочкина. Муртазалиев поручил участникам НВФ выполнить его заказ, за что заплатил им три миллиона рублей.

3 августа 2010 года боевики открыли огонь из автоматов Калашникова в полицейского. Куджаев получил множественные ранения, оказавшиеся летальными. 23 августа 2010 года на перекрестке двух улиц в Кизляре бандиты обстреляли автомобиль чиновника. Наумочкина спасли врачи.

В расправе над Куджаевым также был обвинен полковник полиции Гази Исаев — начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана. Ему также инкриминируют участие в совершении терактов в московском метро в 2010 году.

В 2017 году Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Муртазалиева.

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