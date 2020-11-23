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Пойманного ФСБ за участие в терактах полковника МВД связали с убийством коллеги

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Гази Исаев
Гази Исаев
Фото: администрация муниципального района «Кизлярский район»

Следователи вменили полковнику полиции Гази Исаеву — начальнику отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана — организацию убийства коллеги, замначальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева. Об этом в понедельник, 23 ноября, со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

В рамках расследования дела об убийстве Шевкета Куджаева в 2017 году Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Дагестану Сагида Муртазалиева, чемпиона Олимпийских игр в Сиднее. Ему инкриминируются финансирование терроризма, организация убийства и покушения.

В настоящее время Муртазалиев скрывается от российского правосудия, предположительно, в ОАЭ. Что касается Исаева, то он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) накануне. 23 ноября полковника обвинили по делу о терактах в московском метро в 2010 году.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и передавал его руководителям информацию о всех спецоперациях полиции. Установлено, что Исаев лично привез на автовокзал одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Исаев работает в МВД с 1985 года — то есть более 35 лет. Свой нынешний пост он занял в 2015 году. В настоящее время полковнику полиции предъявили обвинение по части 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), части 3 статьи 209 («Бандитизм»), пункту «б» части 3 статьи 205 ( «Террористический акт») УК РФ.

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 — пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.

Предыстория: Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы
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