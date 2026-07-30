В России ответили на слова Зеленского о мощном ночном ударе ВС России

Сенатор Джабаров: Зеленский пытается втянуть весь мир в огромную бойню

Президент Украины Владимир Зеленский играет в опасную игру и пытается втянуть весь мир в огромную бойню, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Зеленский ранее прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил (ВС) России, заявив, что «защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей». По его словам, «все партнеры знают, как и чем они могут помочь».

«Зеленский играет в опасную игру. Войну с Россией можно прекратить очень быстро, об этом и [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков недавно сказал. Достаточно Зеленскому выйти с предложением о прекращении войны и сесть с нами за стол переговоров. Кстати, условия переговоров он знает, мы неоднократно озвучивали и украинской стороне, американским посредникам и так далее. А он пытается втянуть весь мир в огромную бойню», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Зеленский рассчитывает на вовлечение Европы в прямой конфликт с Россией. Он предупредил, что в случае угрозы национальной безопасности Россия применит весь имеющийся арсенал средств.

«По сути он, видимо, рассчитывает, что сейчас все страны Европы начнут наносить удары по России, поддерживая его. Он глубоко заблуждается, если он думает, что мы будем воевать с европейскими державами. Если возникает угроза нашей национальной безопасности, то в соответствии с нашей военной доктриной мы применим весь имеющийся у нас арсенал сил и средств для того, чтобы отразить эту опасность. Поэтому пусть задумается Зеленский. А самое главное, его спонсоры пусть поймут, куда их толкает господин Зеленский, к какой пропасти», — добавил Джабаров.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.

