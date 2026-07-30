Полиция задержала сообщников похитителей россиян в Таиланде

В Таиланде задержали сообщников подозреваемых в похищении брата и сестры из России

Местная полиция задержала сообщников похитителей молодых россиян в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам волонтеров, 30 июля состоялся допрос Сыа Хоя и Панга. Следствие считает, что они помогли главным подозреваемым, Понгу и Тхонгу, скрыться — спрятали их под брезент мотоцикла и вывезли из зоны оцепления.

Кроме того, полиция полагает, что задержанные могли помочь в уничтожении байка Honda, на котором последний раз видели похищенных 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа.

Сообщники отрицают все обвинения и уверяют, что не знакомы с подозреваемыми.

Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю, а одним из похитителей оказался рецидивистом, ранее судимым за похищение несовершеннолетнего ребенка.