Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы

Начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева обвинили по делу о терактах в московском метро. Об этом в понедельник, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и передавал его руководителям информацию о всех спецоперациях полиции.

Установлено, что Исаев лично привез на автовокзал одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством

Как сообщает Telegram-канал Baza, Гази Исаев работает в МВД с 1985 года — то есть более 35 лет. Свой нынешний пост он занял в 2015 году. В настоящее время полковнику полиции предъявили обвинение по части 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), части 3 статьи 209 («Бандитизм»), пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ ( «Террористический акт»).

Полковника Исаева задержали накануне

Первые сообщения о задержании Гази Исаева появились вечером в воскресенье, 22 ноября. Источник в правоохранительных органах рассказал, что полицейский задержан сотрудниками Главного следственного управления СКР. При этом правоохранительные органы Дагестана на тот момент воздержались от комментариев.

Исаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в пособничестве терроризму и организации убийства Источник в правоохранительных органах

Теракты в московском метро были совершены в 2010 году

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 — пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.