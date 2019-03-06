С окончания Второй чеченской войны число терактов сократилось в 100 раз

Число преступлений террористической направленности в России за последние 10 лет сократилось более чем в 100 раз. Об этом в среду, 6 марта, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе итоговой коллегии ФСБ, передает РИА Новости.
«В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно — с 997 до 9 в прошлом году», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо и дальше продолжать «последовательную, жесткую борьбу» с терроризмом.
Одним из первых крупных терактов последнего десятилетия стал теракт в московском метро 29 марта 2010 года. Два взрыва произошли на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». В результате погиб 41 человек, 88 получили ранения.
24 января 2011 года террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в столичном аэропорту Домодедово: жертвами атаки стали 37 человек, еще 130 человек пострадали.
29 и 30 декабря 2013 года террористы организовали две атаки в Волгограде: первый взрыв прогремел на железнодорожном вокзале, второй — в троллейбусе. Тогда в общей сложности погибли 34 человека.
3 апреля 2017 года смертник устроил теракт в петербургском метро, в результате взрыва погибли 16 человек, пострадали 87.
Вторая чеченская война началась в 1999 году после серии терактов в российских городах, в том числе в Москве. Завершилась она только в 2009 году.