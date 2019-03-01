В России сорвали серию терактов против власти

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Ханты-Мансийском автономном округе членов террористической ячейки, планировавших серию терактов. Об этом в пятницу, 1 марта, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС.

По словам Волк, задержанные придерживались идеологии международной террористической организации, а также были тесно связаны с бандитским подпольем на Северном Кавказе. Соблюдая правила конспирации, они устраивали встречи на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе.

Там боевики обсуждали планы атак на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Кроме того, террористы планировали взрывы в местах массового скопления людей.

28 февраля сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил пятерых уроженцев Ингушетии к срокам от 12 до 20 лет за подготовку серии терактов.

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