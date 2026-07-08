Туристка пропала во время дайвинга и была найдена бездыханной несколько дней спустя

NYP: Инструктора по дайвингу в Аргентине обвинили в кончине туристки во время погружения

Инструктора по дайвингу обвинили в кончине туристки во время погружения у берегов Пуэрто-Мадрина на юге Аргентины. Об этом пишет New York Post (NYP).

Трагедия произошла в феврале 2026 года, однако обвинения 26-летнему Тьяго Нахуэлю Покови предъявили только сейчас. Мужчина руководил группой из семи дайверов, проходивших сертификацию. В какой-то момент входящая в состав группы 23-летняя Софии Деврис, пропала под водой. Несколько дней спустя ее нашли бездыханной на глубине около 24 метров.

По предварительным данным, девушка и ее молодой человек находились без присмотра. Под водой у Деврис начали проявляться признаки недомогания, и она попыталась снять дыхательный регулятор. Спутник дайверши попытался помочь ей подняться на поверхность, но безуспешно.

По утверждению прокуратуры, Покови нарушил протоколы безопасности и правила для профессиональных инструкторов по дайвингу. Во время судебного заседания он не сделал заявлений в свою защиту.

В июне дайвер потерял сознание во время погружения недалеко от бухты Русская на Камчатке. Его вытащили на поверхность и попытались ему помочь на месте, но безуспешно. Мужчина не выжил.