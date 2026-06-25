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09:26, 25 июня 2026Путешествия

Турист-дайвер потерял сознание во время погружения на Камчатке и не выжил

Shot: Дайвер не выжил во время погружения на Камчатке
Алина Черненко

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Дайвер потерял сознание во время погружения недалеко от бухты Русская на Камчатке и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 25 июня группа туристов вышла в море на яхте. Они переоделись в гидрокостюмы, пересели в лодку и начали погружение. Одному из дайверов стало плохо под водой. Его вытащили на поверхность и попытались ему помочь на месте.

К месту происшествия направили санитарную авиацию. Однако спасти мужчину не удалось.

В мае пять туристов из Италии, в том числе женщина с дочерью, не выжили во время дайвинга на Мальдивах. Трагедия могла произойти из-за кислородного отравления смесью в баллонах или потери ориентиров в воде.

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