Артемий Лебедев отреагировал на продажу своей квартиры в Киеве

Дизайнер Лебедев осудил продажу своей киевской квартиры на аукционе производителю БПЛА

Российский дизайнер Артемий Лебедев осудил продажу своей квартиры в Киеве на аукционе. Реакцией на сделку он поделился в новом обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер назвал ситуацию с продажей его недвижимости показательным примером работы украинского правосудия. Лебедев считает, что суд Украины отобрал у него квартиру «абсолютно по беспределу» — не беря во внимание, что речь идет о частной собственности.

Дизайнер отметил, что в стране не нашлось ни одного адвоката, который был бы готов взяться за это дело даже ради шутки. «Вот так у них устроено», — заключил Лебедев.

Ранее стало известно, что киевскую квартиру блогера купил производитель беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) «Генерал Черешня». Аукцион прошел 30 июня. Стартовая цена объекта площадью 138 квадратных метров составляла 236 тысяч долларов (более 18,5 миллиона рублей), а представители компании отдали за нее 301 тысячу долларов (почти 23,7 миллиона рублей).