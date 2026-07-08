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18:42, 8 июля 2026Россия

Путин разъяснил ожидания Украины от ситуации с топливом в России

Путин заявил, что Киев стремится создать нервозность в российском обществе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Киев ожидает, что из-за ситуации с топливом в российском обществе создастся нервозность. Мотивы Украины объяснил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством, пишет РИА Новости.

«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе», — сказал он.

Глава государства назвал эту задачу невыполнимой для Киева. По его словам, запас прочности у энергосистемы России очень высокий.

Путин также подчеркнул, что трудности с топливом являются временными и связаны в том числе с попытками Украины сорвать сезон отпусков на юге страны.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что спрос на топливо в России вырос примерно на треть. По его словам, принятые правительством меры «частично стабилизировали» ситуацию, но в целом она остается непростой.

Ситуация с топливом в России осложнилась в начале июня. На отдельных заправках возникли перебои с наличием бензина. В ряде регионов ввели ограничения на отпуск топлива в одни руки и использование на заправках канистр и других емкостей.

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