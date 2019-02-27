Готовивших теракт боевиков ликвидировали на Кавказе

В Нальчике уничтожили банду из трех боевиков, готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете в среду, 27 февраля.

Силовикам стало известно о засевших в одном из частных домов на улице Братьев Кардановых вооруженных бандитах из религиозно-экстремистской группировки. Глава республиканского управления ФСБ ввел режим контртеррористической операции в этой части Нальчика.

Правоохранительные органы заблокировали боевиков в доме и предложили им сдаться, но те открыли огонь. В ходе подавления вооруженного сопротивления бандитов ликвидировали. На месте происшествия изъяты автоматы и боеприпасы.

Личности боевиков установлены. По данным НАК, они планировали совершить теракт на территории Кабардино-Балкарской республики.

Боестолкновение обошлось без жертв среди сотрудников правоохранительных органов и населения.

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