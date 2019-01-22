НАК уточнил подробности захвата самолета россиянином

Человек, захвативший пассажирский самолет Сургут — Москва, по-прежнему находится на борту лайнера. Об этом во вторник, 22 января, со ссылкой на официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского сообщает РИА Новости.

Ранее НАК сообщал о задержании захватчика, но несколько минут спустя опроверг эту информацию.

По словам Пржездомского, командир рейса принял единственное правильное решение — сесть в Ханты-Мансийске.

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По данным источника агентства, сотрудники силовых служб расширили зону оцепления вокруг аэропорта Ханты-Мансийска. Из здания аэровокзала вывели пассажиров и персонал, также полностью эвакуирована гостиница «Сокол», попавшая в периметр.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что 42-летний житель Сургута, захвативший самолет, задержан в аэропорту Ханты-Мансийска. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом оружия или взрывчатки при нем обнаружено не было.

Как сообщил другой источник «Ленты.ру» в службах аэропорта, самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:25, и на его борт сразу поднялись представители силовых структур. Они вывели мужчину, требовавшего развернуть лайнер в Афганистан, и увезли в здание аэропорта на микроавтобусе. При этом полицейские начали опрашивать всех пассажиров.

В то же время по данным РИА Новости аэропорт Ханты-Мансийска закрыли для входа пассажиров и провожающих.

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