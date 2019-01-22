Захвативший российский самолет мужчина задержан

Мужчина, захвативший выполнявший рейс Сургут — Москва самолет, задержан в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом во вторник, 22 января, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Это 42-летний житель Сургута, он, по предварительным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения. Оружия или взрывчатки при нем не обнаружено. Пока подробности произошедшего неизвестны», — сказал собеседник редакции.

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Он уточнил, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказал другой источник «Ленты.ру» в службах аэропорта, самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:25, и сразу на его борт поднялись представители силовых структур. Они вывели мужчину, требовавшего развернуть лайнер в Афганистан, и увезли в здание аэропорта на микроавтобусе.

В настоящий момент пассажиров рейса выводят в зал ожидания, после осмотра самолет будет заправлен и продолжит рейс в Москву. При этом полицейские начали опрашивать всех пассажиров.

В то же время аэропорт Ханты-Мансийска закрыли для входа пассажиров и провожающих, сообщает РИА Новости.

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