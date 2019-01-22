Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан

Пассажир самолета, следующего по маршруту Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

В справочной службе аэропорта заявили, что не получали информацию о ЧП на борту. Известно, что самолет вылетел в столичный аэропорт Шереметьево.

Как сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на данные мониторинговых порталов, указанный самолет, вероятно, совершил разворот и в данный момент направляется в аэропорт вылета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!