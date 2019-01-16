Летевшие из Таиланда россияне успокоили любителя виски ремнями и скотчем

Пассажиры самолета компании S7, следовавшего из Бангкока в Новосибирск, связали дебошира скотчем и ремнями, чтобы он перестал кричать. Об этом в Instagram-аккаунте рассказал блогер-путешественник Павел Макаров.

«Полет проходил штатно и ничего не предвещало беды, пока на третьем часу полета один из пассажиров не начал вызывающие себя вести и хамить. Я обратил на него внимание еще в начале полета по большой полупустой бутылке вискаря и странному поведению», — написал Макаров.

По словам путешественника, бортпроводники безуспешно пытались успокоить дебошира. Когда он окончательно вышел из себя, пассажирам пришлось связать его ремнями и скотчем. Макаров также добавил, что нарушитель слегка пострадал, когда его усмиряли, в связи с чем пришлось искать врача.

Как позже сообщили РИА Новости, после посадки в аэропорту Новосибирска полиция задержала пьяного нарушителя. По словам представительницы МВД России Ирины Волк, 26-летний дебошир матерился во время полета, размахивал руками и на замечания сотрудников авиакомпании не реагировал.

В ноябре 2018 года пассажиры авиакомпании Air Moldova связали мужчину, который хотел выпрыгнуть из самолета на высоте 10 тысяч метров. Инцидент произошел во время рейса Москва — Кишинев в пятницу. Поскольку дебошира не удалось успокоить, попутчикам пришлось его связать.

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