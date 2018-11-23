Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира

Пассажир авиакомпании Air Moldova захотел выпрыгнуть из самолета на высоте 10 тысяч метров. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел во время рейса Москва — Кишинев в пятницу, 23 ноября. На борту был депутат парламента республики Григорий Новак с коллегами: они возвращались из России, которую посетили в составе делегации президента Игоря Додона.
«Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту», — рассказал Новак.
Успокоить дебошира было невозможно, поэтому парламентарии связали его во избежание паники среди других пассажиров. После приземления мужчину забрала полиция.
Сотрудники Air Moldova пока никак не прокомментировали произошедшее.
В октябре стюардесса вывалилась из самолета авиакомпании Air India и попала в больницу. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджиа в Мумбаи. 53-летняя бортпроводница Харша Лобо выпала из самолета, который стоял на взлетно-посадочной полосе и ожидал вылета в Нью-Дели.