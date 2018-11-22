Кричавший антисемитские выражения иудей взбесил пассажиров и поплатился

Летевший из Вашингтона в Атланту еврей выкрикивал антисемитские ругательства в адрес пассажиров, в результате чего его арестовала полиция аэропорта. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидца Джордана Тейла, 37-летний Дэвид Тоафф ругался на пассажиров в самолете и просил всех евреев поднять руки, чтобы он мог их распознать. Свидетель обозвал дебошира нацистом и снял на видео момент его ареста.

На кадрах видно, как полиция уводит мужчину, а он сопротивляется и спрашивает: «Что я сделал не так?»

В результате Тоаффа арестовали и заставили заплатить штраф за непристойное поведение на борту самолета.

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Ранее ультраортодоксальные израильские иудеи напали на бортпроводниц в самолете авиакомпании El Al. Они потребовали посадить воздушное судно, чтобы не допустить нарушения шаббата. Свидетель рассказал, что на стюардессу подняли руку, ее толкали и угрожали выломать дверь кабины пилотов.

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