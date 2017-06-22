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Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов

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Суд Иерусалима запретил авиакомпаниям пересаживать пассажирок в лайнерах по просьбе ортодоксальных иудеев, не желающих сидеть рядом с женщинами. Об этом в четверг, 22 июня, пишет газета The Jerusalem Post.

Суд пришел к выводу, что подобные действия нарушают израильский закон о запрете дискриминации при предоставлении услуг и продаже товаров. Отныне такого рода просьбы к пассажиркам будут считаться незаконными.

Такое решение было принято по делу 81-летней жительницы Иерусалима Рене Рабинович (Renee Rabinowitz). В декабре 2015 года пережившая Холокост женщина собиралась вылететь из Нью-Йорка в Тель-Авив рейсом израильской авиакомпании El Al.

На борту лайнера стюардесса попросила Рабинович пересесть, так как ее соседом оказался ортодоксальный иудей, который не хотел находиться рядом с женщиной. Пассажирка согласилась сделать это, однако позднее подала в суд на El Al.

Суд принял решение в пользу Рабинович в среду, 21 июня. Он также обязал перевозчика выплатить истице компенсацию в размере около двух тысяч долларов.

Случаи, когда иудеи-ортодоксы отказывались сидеть в самолетах рядом с женщинами по религиозным соображениям, стали обычным явлениям в Израиле в последние несколько лет. По этой причине рейсы нередко задерживались.

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