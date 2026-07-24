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02:17, 24 июля 2026 (обновлено: 02:19, 24 июля 2026)Мир

Трамп сделал признание о военных возможностях Ирана

Трамп заявил, что Иран сохранил военные возможности после ударов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США. Такое признание сделал американский президент Дональд Трамп.

«Они умны и по-прежнему располагают определенными возможностями», — сказал он. В то же время глава Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что Исламская Республика находится в более сильной позиции, чем четыре месяца назад. По его словам, для Соединенных Штатов ситуация развивается лучше, чем ожидалось.

Ранее Трамп заявил, что официальные лица Тегерана пока не готовы к соглашению о мире с Вашингтоном. Он также допустил возобновление масштабных ударов по иранским целям.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США изучают возможность расширения военной операции против Ирана. В регион уже направляются дополнительные силы и вооружение.

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