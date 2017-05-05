С рейса американской авиакомпании сняли пару с двумя детьми

Сотрудники американской авиакомпании Delta Airlines сняли с рейса пару с двумя маленькими детьми после конфликта вокруг места в салоне лайнера. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Инцидент произошел еще 23 апреля, но известно о нем стало только недавно. Брайан Шир (Brian Schear) вместе с женой и детьми намеревался отправиться с гавайского острова Мауи в Лос-Анджелес.

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Изначально вместе с ними также должен был вылететь их сын-подросток, но он в итоге сел в другой самолет. Когда Шир решил посадить на освободившееся оплаченное место своего двухлетнего ребенка, сотрудники Delta Airlines не позволили ему этого сделать.

По их словам, бронь была заказана на другого человека, поэтому маленький сын Брайана не может занять данное кресло. Работники перевозчика потребовали, чтобы пассажир посадил ребенка себе на колени. «Это федеральное преступление, вас с женой отправят в тюрьму, а детей отдадут приемной семье», — угрожала путешественникам одна из членов экипажа в ходе конфликта.

В итоге Шир согласился с требованиями представителей Delta Airlines, но семью все равно сняли с рейса. Им пришлось провести ночь в отеле и улететь в Лос-Анджелес на следующий день.

По мнению Брайана, он и его родные не нарушили никаких правил, просто в авиакомпании хотели освободить места для других пассажиров из-за овербукинга (переполненности рейса, на который продали больше билетов, чем мог вместить лайнер). Delta Airlines принесла извинения семье Шир и пообещала выплатить туристам компенсацию.

В начале апреля сотрудники другой авиакомпании США — United Airlines — сняли с переполненного рейса пассажира, применив к нему силу. В итоге Дэвид Дао серьезно пострадал, а перевозчик оказался в центре скандала. Позднее компания заключила мировое соглашение с пассажиром.