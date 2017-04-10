Пассажира в США волоком вытащили из самолета

К пассажиру американской авиакомпании United Airlines применили силу и волоком вытащили его из самолета. Видео инцидента разместил в Twitter пользователь Tyler Bridges.

Как уточняет газета The Courier-Journal, это произошло в воскресенье, 9 апреля, в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, перед вылетом в город Луисвилл (Кентукки). Когда все пассажиры зашли на борт, им объявили, что самолет переполнен и путешественникам нужно освободить места для четырех сотрудников United Airlines.

Туристам также предложили компенсацию в 800 долларов на человека, если они согласятся сделать это, однако никто не изъявил желания. Тогда сотрудники авиакомпании выбрали четырех человек и попросили их уйти. Один из пассажиров отказался подчиняться требованиям, в итоге в самолет зашли три охранника, которые выволокли его, взяв за руки.

По предварительным данным, мужчина был врачом, который направлялся на работу в Луисвилл. Многие его попутчики были шокированы происшествием. Рейс в Кентукки задержали на два часа.