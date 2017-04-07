Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели

Сотрудники американской авиакомпании American Airlines отказали пассажиру в перелете из-за виолончели, которую он взял с собой в салон лайнера. Об этом сообщает телеканал WJLA-TV.

Инцидент произошел в национальном аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. Музыкант Джон Кабофф (John Kaboff) поднялся на борт воздушного судна, чтобы вылететь в Чикаго. Однако к нему подошли пилот и стюардесса, которые велели мужчине выйти из самолета.

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По словам сотрудников American Airlines, такие большие музыкальные инструменты не разрешается провозить на их рейсах, так как они могут представлять угрозу для других людей. При этом Кабофф подчеркнул, что в аэропорту его виолончель проверили и разрешили подняться с ней на борт.

Музыкант также просил у работников перевозчика ремень, чтобы закрепить инструмент в кресле (он специально оплатил отдельное место для своей виолончели). Но ему отказали в этом, приказав покинуть самолет.

Кабофф, являющийся профессиональным музыкантом, заявил, что по меньшей мере 40 раз за последние три года летал рейсами American Airlines с виолончелью. За это время к нему не возникало никаких претензий, заметил он.

Представители американского перевозчика забронировали для Кабоффа другой билет в Чикаго. В компании принесли извинения за произошедшее и предложили пассажиру компенсацию в размере 150 долларов (стоимость провоза виолончели).

В марте стало известно, что персонал американской авиакомпании United Airlines отказал в перелете двум девушкам-подросткам из-за того, что на них были надеты легинсы.

